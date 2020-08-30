شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال يتكفل بالأولى على الجمهورية بالثانوية التجارية حتى استكمال دراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الطالبة حسناء محروس سعد الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية التجارية، عن سعادتها بالنجاح وفرحة أهلها بها، مشيرة إلى أنها تكمل دراستها وتلتحق بكلية التجارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنها ستكمل دراستها مع العمل بمساعدة والدتها.

من جانبها، كشفت الإعلامية لبنى عسل، أن أحد رجال الأعمال قرر التكفل بالطالبة حسناء محروس سعد، مردفا: "حسناء بنتى وإن شاء الله تكون موجودة معانا، وتشتغل طول فترة دراستها، ونضمن لها بعد الدراسة تكمل في المجال الذى تريده".

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