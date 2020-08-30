ترامب يهدد باستخدام القوة لإيقاف العنف فى المدن التى يديرها الديمقراطيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة لإيقاف العنف الموجود فى المدن عالية الجريمة التى يديرها الديمقراطيون، مهاجما تيد ويلر عمدة بورتلاند الديمقراطى بعد أحداث العنف التى شهدته مدينته فى الآونة الأخيرة.



دونالد ترامب عبر تويتر

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأحد: "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف في المدن عالية الجريمة التى يديرها الديمقراطيون هى من خلال القوة"، مضيفا :"يعتقد تيد ويلر، اليساري الراديكالي الأحمق الذى لا يفعل شيئًا، عمدة بورتلاند الديمقراطي، الذي شاهد الموت العظيم والتدمير لمدينته خلال فترة ولايته، أن هذا الوضع الخارج عن القانون يجب أن يستمر إلى الأبد خطأ! لن تتعافى بورتلاند أبدًا مع الأحمق".

وأضاف ترامب :"شعب بورتلاند، مثل جميع المدن والأجزاء الأخرى من بلدنا العظيم، يريدون القانون والنظام، رؤساء البلديات الديمقراطيين الراديكاليين، مثل الدمية التي تدير بورتلاند، أو الرجل الموجود الآن في قبو منزله غير الراغب في قيادة الجريمة أو حتى التحدث عنها ، لن يتمكنوا من فعل ذلك!".

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وتابع :"إنه حاول الاختلاط مع المحرضين والفوضويين وسخروا منه، ويود أن يلومني والحكومة الفيدرالية على دخوله، لكنه لم ير شيئًا بعد، وكنا هناك مع مجموعة صغيرة فقط للدفاع عن محكمة الولايات المتحدة، لأنه لم يستطع فعل ذلك ".



ترامب عبر تويتر

وفي وقت سابق، علق ترامب على أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن فى مدينة بورتلاند، حيث قال إن حاكم المدينة فشل فى السيطرة على الأوضاع، وأكد أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع لتقديم الدعم إلى المدينة فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الحل للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى فى المدينة، هو تدخل الحرس الوطنى.

وكتب الرئيس الأمريكى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حصلوا على كل شىء طلبه الحاكم من الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالوباء.. وقالوا جميعًا إن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع.. واستخدم الحاكم كومو كلمة "ظاهرة".. فيما عملت فرقة العمل بشكل جيد مع الولاية.. كما أنقذ الاحتياطى الفيدرالى العديد من الولايات".