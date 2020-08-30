أين تذهب رسوم التصالح في مخالفات البناء؟ .. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تمل قناة الجزيرة والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، هجومها المستمر على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، لتشويه ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، ناتجة عن تنفيذ هذا القانون لخداع المواطنين وإثارة البلبلة لدي الرأي العام، على الرغم من أن الهدف من قانون التصالح هو حماية المواطن، والفائدة الكبرى العائدة عليه من هذا القانون والمتمثلة في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية والإسكان الاجتماعي.
وفى هذا الفيديو، نجيب معا على سؤال: أين تذهب رسوم التصالح في مخالفات البناء بالعديد من الأمثلة العملية.
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