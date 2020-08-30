شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى عن رسوم الطلاب: ما يتم تحصيله لا يمثل 10% من القيمة الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن مشروع قانون رسوم رسوب الطلاب أتاح لرئيس الجامعة النظر فى الأعذار، ولو فيه طالب تخلف عن الامتحان وحصل له ظروف ومكنش مقدم عذر مقبول قبلها ينظر مجلس ورئيس الجامعة من خلال الكليات المعنية في هذه الأعذار بحيث يعفيه بشكل كامل أو جزئي من الرسوم، مضيفا، أن فلسفة رسوم الرسوب ليست مادية ولكن رادعة للطالب الذى يكرر الرسوب، خاصة أن مقابل ما يتم تحصيله من الطلاب لا يمثل أكثر من 10 أو 15% من القيمة الحقيقية، والوزارة تتحمل 85% حسب التخصص، ومفيش تعليم مجانى، والتعليم بقى فيه ميزانية بتترصد من الدولة لكل جامعة، والفاتورة دى معنية بها الدولة.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع على شاشة قناة "دى أم سى"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الأعذار المقبولة للطلاب قبل بداية الامتحان لا يعتبر راسباً ويتم إعفاؤه من الرسوم، "احنا مستهدفين تكرار الرسوب، لأن فى مجموعة بتستسهل عملية الرسوب، ويشغل مكان يمكن لمتفوق الاستفادة منه".

وتابع أن الوزارة وضعت الخطة الكاملة للتعامل مع العام الدراسي المقبل طبقا لكل المستجدات والتقارير العالمية في هذا المجال، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات تبنى التعليم الهجين أى التعليم عن بعد والتعليم في سياق الجامعة، مضيفا، أن الجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تشرع في التفاصيل الخاصة بالمناهج والبرامج الدراسية، موضحا أن كل كلية ومعهد وبرنامج له خصوصية لابد أن نتعامل معها.

وأوضح وزير التعليم العالى، أننا ننتظر في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل أن تتقدم كل الجامعات بالتصور في ضوء الإطار اللي احنا عرضناه عليها علشان في 17 أكتوبر يبقى فيه شكل جديد في الجامعات بداية من العام الدراسي.

Advertisements

ويذكر أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمى علوم 2020 .. ونتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمى رياضة 2020 أعلنها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضمن إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.

وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الأحد، فى وزارة الإعلام، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، أن الحد الأدنى لكليات الطب البشرى 404 درجة بنسبة 98.53%، والحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 98.4% والحد الأدنى لكليات طب الأسنان 403.5 بنسبة 98.41%، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى وهو 97.9%.

ولفت وزير التعليم العالى، لوجود أماكن شاغر لطلاب المرحلة الثانية، بكليات الطب البيطرى والتمريض والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، عن توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية "علمى رياضيات" بكليات الهندسة فى المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بالإضافة لكليات لحاسبات والمعلومات والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة قسم عمارة، والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة.