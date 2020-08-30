شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف أكاذيب جماعة الإخوان عن مخالفات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء مدحت قريطم ، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان تروج أكاذيب حول غرامات في مشروع قانون المرور الجديد، رغم أن مشروع القانون لم يقر حتى الآن ، والجماعة الارهابية تهدف من خلال ترويج هذه الاكاذيب لنشر الفوضى وإثارة المواطنين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قانون المرور الجديد لم يناقش في الجلسة العامة للبرلمان وبالتالي لا يمكن الحديث عن أى غرامات بشأن المخالفات في القانون طالما لم يتم إقراره ن مشيرا الى أن جماعة الإخوان تبث عبر قنواتها التحريضية أرقام خيالية عن قيمة المخالفات المرورية في محاولة من الجماعة للتحريض ضد الدولة المصرية .