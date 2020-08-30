شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يؤكد وصول 150 ألف سائح لشرم الشيخ والغردقة منذ الأول من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن مصر استقبلت 15 الف سائح بشرم الشيخ والغردقة منذ الأول من يوليو، وذلك خلال لقائه مع رئيس اتحاد الشركات السياحية فى جمهورية التشيك، وممثلى عدد من كبرى منظمى الرحلات وشركات الطيران فى التشيك، على هامش زيارته الحالية للعاصمة التشيكية براج للافتتاح الرسمي للمعرض الأثرى "ملوك الشمس".

واستهل الوزير اللقاء باستعرض الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أول يوليو الماضى إلى ثلاث محافظات كمرحلة أولى هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وأوضح الوزير أنه من المقرر استئناف السياحة الثقافية فى مصر اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، لافتًا إلى المقومات السياحية المختلفة لمصر وخاصة ثراء وتنوع منتجاتها السياحية التى تجذب الشرائح السياحية المختلفة وترضى كافة الأذواق من السائحين، ومنها السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الأنماط السياحية المتنوعة.

وأشار الوزير إلى أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، فقد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة حتي الان حوالى 150 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، لافتا إلى أن هؤلاء السائحين قضوا جميعا وقتاً سعيداً بمصر، كما أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر والتي لم تؤثر سلبا علي استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

وأكد الوزير على أهمية السوق التشيكي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن المقصد السياحى المصرى شهد نمواً فى الحركة السياحة الوافدة من هذا السوق حيث قام بزيارة مصر حوالي 300 ألف تشيكي فى عام 2019.

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وفى سؤال لمنظمى الرحلات عن قرار فرض إجراء تحليلPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم الي مصر، أوضح وزير السياحة والآثار أن هذا اجراء احترازي الهدف منه الحفاظ علي جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

كما استعرض الوزير الحوافز التى منحتها الدولة لتشجيع كبرى منظمى الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتى من أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية حتى 31 اكتوبر 2020.

وأشار منظمو الرحلات إلى رغبة السائح التشيكي وشغفه بالسفر إلى مصر نظرا لما تذخر به من مقومات جذب مختلفة، وما تتميز به من تنوع كبير في منتجاتها السياحية، لافتين إلى أن السائحين التشكيين يفضلون زيارة مدن مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ للاستمتاع بالسياحة الشاطئية بها.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قام صباح اليوم الأحد، بتفقد معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج وذلك قبل ساعات من افتتاحه الرسمي مساء اليوم.