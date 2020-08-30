"مصر العليا للكهرباء": تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة توشكى قبل نهاية أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
تفقد المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، في زيارة مفاجئة، منطقة توشكى، لمتابعة سير الأعمال على مدار الساعة لتنفيذ شبكة الكهرباء الخاصة بتغذية المرحلة الأولى، لزراعة 40 ألف فدان من إجمالي 250 ألف فدان.
وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى قبل نهاية أكتوبر 2020، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث يتم التنفيذ وفقًا لأحدث المواصفات الفنية.
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