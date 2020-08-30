بتكلفة 8 مليارات جنيه.. الوزير: خطة لتسيير أتوبيسات "BRT" على الطريق الدائري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري، حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم وبتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه.

وتابع الوزير أعمال تطوير وتوسعة الطريق من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بطول 21 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى النفق وجاري إنشاء طريق داعم في المسافة من المحور حتى المرج، بواقع 3 حارات في كل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع الإسكندرية الزراعي إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.

كما تفقد وزير النقل أعمال تطوير الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، حيث تتم توسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وأعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول كيلومتر ليصبح 8 حارات في كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي.

كما تابع الوزير تطوير تقاطع الطريق مع الأتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بالطريق.

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ووجّه الوزير بالتنسيق مع إدراة المرور المختصة لضمان عدم تأثر الحركة المرورية بأعمال التوسعة، وضمان انسيابية الحركة على الطريق، كما شدد الوزير على ضرورة إعادة تخطيط جميع الشوارع أسفل كوبري الأوتوستراد، وأن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، واستكمال أعمال النيوجرسي بالطريق، وأن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري اللائق، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، حفاظًا على صحة وسلامة كافة العاملين بالمشروع.

وأكد الوزير، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل إلى جانب توسعة الطريق، رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وأضاف الوزير، أن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير أتوبيسات "BRT" على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، لتخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنها اتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة.

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