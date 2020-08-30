النيابة العامة: "سيدة البلكونة" نفت قصد الزوج قتلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قالت النيابة إنها استجوبت زوجًا تعدى على زوجته بالضرب في حلوان، وأخلت سبيله بعدما نفت زوجته قصده قتلها داخل "بلكونة" منزلهما في حلوان.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الإثنين، إن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت تداولَ مقطعٍ مُصوَّرٍ بمواقع التواصل الاجتماعي لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، قيل: إنها زوجته، وقد أبدى رُوَّاد تلك المواقع استياءَهم من فعله مطالبين بالتحقيق معه. وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وتمكنت الشرطة من تحديد شخص المعتدي وزوجه المجني عليها، والتي شهدت في تحقيقات "النيابة العامة" بتعدي زوجها عليها بالضرب والسبِّ لخلافات زوجية بينهما، نافيةً قصده من ذلك قتلها.

واستجوبت "النيابة العامة" المتهم والذي أقر بفعلته وضربه زوجته لما بينهما من خلافات، وقد ارتأت "النيابة العامة" إخلاء سبيل المتهم إذ سدد ضمانًا ماليًّا محددًا بعدما نفت زوجته عنه قصد القتل.