بالتصالح.. إخلاء سبيل زوج متهم بالتعدي على "سيدة البلكونة" في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الأحد، إخلاء سبيل "أ. ع" سائق، بكفالة 500 جنيه في واقعة تعديه على زوجته داخل "بلكونة" منزلها بحلوان.

وقال مصدر قضائي إن قرار إخلاء السبيل بعد تصالح الطرفين، وتعهد الزوج بالتخلي عن شقة الزوجية لزوجته وعدم تعرضه لها مرة أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته بالضرب بالأيدي حال تواجدهما بشرفة الشقة محل سكنهما وتهديده بإلقاء زوجته من أعلى.

أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن قيام أحد الأشخاص (سائق – مقيم دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بالتعدي على زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) بالضرب بالأيدي وطردها من مسكن الزوجية والصادر لها ولأولادها قرار تمكين من الشقة محل سكنهما، وتهديده بإلقائها على النحو المشار إليه بسبب خلافات زوجية بينهما.