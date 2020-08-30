محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً اعتباراً من بعد غد الثلاثاء. يأتي القرار لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني، والمقرر انتهاء المهلة المحددة لها في 20 أكتوبر المقبل. وأوضحت الوزارة أن العمل بوحدات المرور سيكون من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم فى الموعد المحدد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.