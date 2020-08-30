بعد ضبط 5 متهمين.. إلى أين وصلت التحقيقات في "جريمة فيرمونت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

منذ 5 أغسطس الجاري، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة اعتداء بعض الأشخاص جنسيًا على فتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، وذلك بعد تلقيها في 4 أغسطس الجاري كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة.

وبعد مُضي 25 يومًا من التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين على ذمة التحقيقات في القضية وأمرت بضبط وإحضار 7 آخرين هاربين.

ويرصد "الخليج 365" كيف بدأت القضية، وأين وصلت التحقيقات بشأن "جريمة فيرمونت" في التقرير التالي..

بداية القضية

أواخر يوليو الماضي، تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستجرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم قاموا بتصوير أنفسهم خلال الاعتداء عليها بالإضافة لحفرهم أحرف أسماءهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

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ردّ فندق فيرمونت

إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي أعلنت أن الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه على "تويتر" أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.

المجلس القومي

بدوره، أكد المجلس القومي للمرأة أنه يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم، ويهيب المجلس بمن تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى " 15115".

ولجأت المجني عليها إلى المجلس القومي للمرأة الذي سجّل شكواها ثم أحالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين (23 أغسطس)

في ثاني البيانات الصادرة بشأن القضية، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت) عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم. وقالت النيابة إن القرار بعد إجراءها تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود.

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هروب 7 متهمين إلى الخارج (26 أغسطس)

أعلنت النيابة العامة في بيانها الثالث عن هروب 7 متهمين في القضية إلى الخارج، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة.

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ضبط أول متهم (27 أغسطس)

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة فيرمونت، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

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السلطات اللبنانية تضبط 3 متهمين هاربين (29 أغسطس)

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، أنها ألقت القبض على 3 مطلوبين بجريمة فيرمونت بطلب من مكتب الإنتربول في مصر.

وذكرت السلطات الأمنية اللبنانية أنه ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متّهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم –مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.

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حبس متهم ثان بجريمة فيرمونت (30 أغسطس)

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري. للتفاصيل اضغط هنا.

مصر تبحث إجراءات تسلم مطلوبي "جريمة الفيرمونت" من لبنان

تبحث أجهزة الأمن في مصر إجراءات تسلُّم 3 مطلوبين مصريين في "جريمة الفيرمونت" من السلطات اللبنانية بعد فرارهم إلى بيروت.

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