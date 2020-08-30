مصر | عاجل من النائب العام بشأن واقعة اعتداء رجل على زوجته بالبلكونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل من النائب العام بشأن واقعة اعتداء رجل على زوجته بالبلكونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق في واقعة اعتداء زوج على زوجته بالبلكونة بحلوان.



وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولَ مقطعٍ مُصوَّرٍ بمواقع التواصل الاجتماعي لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، قيل: إنها زوجته، وقد أبدى رُوَّاد تلك المواقع استياءَهم من فعله مطالبين بالتحقيق معه.