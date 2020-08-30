مصر | مد ساعات العمل بالمرور حتى 8 مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مد ساعات العمل بالمرور حتى 8 مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء، لحين الإنتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى، والمقرر إنتهاء المهلة المحددة لها فى 20 أكتوبر المقبل، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم فى الموعد المحدد.