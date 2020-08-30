أخبار مصر | حوافز لتشجيع الرحلات العالمية.. تفاصيل لقاء العناني بكبرى الشركات السياحية التشيكية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حوافز لتشجيع الرحلات العالمية.. تفاصيل لقاء العناني بكبرى الشركات السياحية التشيكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع رئيس اتحاد الشركات السياحية في جمهورية التشيك وممثلي عدد من كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران فى التشيك، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة التشيكية براج للافتتاح الرسمي للمعرض الأثري "ملوك الشمس".

واستهل الوزير اللقاء باستعرض الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أول يوليو الماضي الى ثلاث محافظات كمرحلة أولى هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر استئناف السياحة الثقافية في مصر اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الموافق ا سبتمبر، لافتا إلى المقومات السياحية المختلفة لمصر وخاصة ثراء وتنوع منتجاتها السياحية التي تجذب الشرائح السياحية المختلفة وترضى كافة الأذواق من السائحين ومنها السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الأنماط السياحية المتنوعة.

وأشار الوزير إلى أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، فقد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة حتي الان حوالى 150 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، لافتا إلى أن هؤلاء السائحين قضوا جميعا وقتاً سعيداً بمصر، كما أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر والتي لم تؤثر سلبا علي استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

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وأكد الوزير على أهمية السوق التشيكي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن المقصد السياحى المصرى شهد نمواً فى الحركة السياحة الوافدة من هذا السوق حيث قام بزيارة مصر حوالي 300 ألف تشيكي فى عام 2019.

وفى سؤال لمنظمى الرحلات عن قرار فرض إجراء تحليلPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم الي مصر، أوضح وزير السياحة والآثار أن هذا اجراء احترازي الهدف منه الحفاظ علي جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

كما استعرض الوزير الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر 2020، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، بالاضافة الي منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والايواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر الي مطارات المحافظات السياحية حتى 31 اكتوبر 2020.

وأشار منظمو الرحلات إلى رغبة السائح التشيكي وشغفه بالسفر إلى مصر نظرا لما تذخر به من مقومات جذب مختلفة، وما تتميز به من تنوع كبير في منتجاتها السياحية، لافتين إلى أن السائحين التشكيين يفضلون زيارة مدن مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ للاستمتاع بالسياحة الشاطئية بها.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قام صباح اليوم الأحد، بتفقد معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج وذلك قبل ساعات من افتتاحه الرسمي مساء اليوم.