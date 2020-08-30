أخبار مصر | تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها علي ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الإثنين طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدًا الاثنين والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

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أما عن يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وبينما يكون شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

تبلغ درجات الحرارة غدًا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم الاربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.