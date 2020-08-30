أخبار مصر | اجتماع طارئ لرئيس الوزراء مع محافظ الجيزة بشأن الإزالات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ لرئيس الوزراء مع محافظ الجيزة بشأن الإزالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة موقف إزالات مخالفات البناء وكذا التصدى للبناء المخالف على الأراضى الزراعية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين اللواء أ. ح شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.

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