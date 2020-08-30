شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد وحدات طب الأسرة من الجيل الثاني بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، وحدة صحة طب أسرة البعيرات، والحبيل، في إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام الوحدة المختلفة، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر، ومراجعة الملفات التي تم فتحها، كما اطمأنت على وجود أرصدة كافية من التطعيمات والأمصال خاصة مصل الثعبان، والعقرب.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة وجهت بسرعة حصول العاملين بالوحدة من الأطقم الطبية والإدارية على جهاز «التابلت» لسهولة عملية إدخال البيانات الخاصة بالمترددين على الوحدة.

وأشار إلى أن وحدة طب أسرة البعيرات هي إحدى وحدات الجيل الثاني والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة «الواي فاي» لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.

واضاف، أن وحدة صحة الحبيل هي إحدى وحدات الجيل الثاني والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، بالإضافة إلى أن صيدلية الوحدة تمتاز بنظام مميكن لربط أرصدة الوحدة بلاحتياطية لتعويض أي نقص في الأدوية، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية بنظام الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية تعد أكثر تطورًا من وحدات الجيل الأول والتي تم تطبيقها في منظومة التأمين الصحي ببورسعيد.

وأوضح: «أن وحدة صحة الحبيل تم تطويرها بشكل كامل بمبلغ ١٦ مليون جنيه، وتخدم أكثر من ٢٣ ألفا مواطنا، حيث تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل، بالإضافه إلى الخدمات الوقائية، وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي، كما تدعم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية".

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إلى أن الوحدة تتميز بـ ٣ مستويات من الرقابة والأنظمة المتطورة، ويتم الربط بين المعلومات والمؤشرات الفنية والمالية والإدارية بجميع وحدات طب الأسرة بالمستشفيات والمركز الإقليمي بجنوب الصعيد والمركز الرئيسي بالقاهرة.

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وكشف «السبكي» أن أنظمة الجيل الثاني بهذه الوحدة تدعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة «الواي فاي» لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل «الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء»، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.