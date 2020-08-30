شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المياه إلى العباسية وروكسي وعين شمس بعد انتهاء إصلاح كسر مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، مساء يالأحد، عودة المياه لمناطق «روكسى – الخليفة المأمون – منشية البكرى – جميع مناطق عين شمس – المطرية- حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – حدائق القبة – مساكن الشركة السعودية – كوبرى القبة- منشية الصدر- العباسية»، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ. وقالت الشركة في تصريحات صحفية، إنه جار إعادة ضخ المياه بالشبكات والتحميل تدريجيًا للوصول إلى الضغوط المطلوبة والطبيعية، لجميع المناطق المتأثرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة المياه إلى العباسية وروكسي وعين شمس بعد انتهاء إصلاح كسر مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.