شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يقود حملة لإزالة 4 مزارع سمكية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، حملة بمنطقة الجنوب برئاسة اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت عبدالرحيم مساعد مدير الأمن، لإزالة 4 مزارع سمكية بمساحة إجمالية ١٠٥ فدان مقامة على أرض زراعية في جمعية القناة الزراعية جنوب أنفاق محور ٣ يوليو.

يأتي ذلك -بحسب بيان الأحد- تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات إزالة التعديات على اراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأكد الشاهد أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بقيام رؤساء الاحياء بالتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة لمتابعة أي تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأزالته على الفور واتخاذ شتى الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشدد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي على الأراضي المخصصة للاستزراع النباتي واستمرار حملات ازالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة.