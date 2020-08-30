شكرا لقرائتكم خبر عن جوبا: أكملنا كل الاستعدادات الخاصة باحتفال التوقيع على اتفاق سلام السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة الجنوبية ،إكتمال كافة الإستعدادات والترتيبات الخاصة بالإحتفال بالتوقيع على إتفاق سلام السودان يوم غد الاثنين بقاعة الحرية بجوبا تحت رعاية الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وبحضور القيادة السودانية على مستوي مجلسي السيادة والوزراء.

وقال رئيس لجنة الوساطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم بفندق بريميد بجوبا «أن تحقيق السلام في السودان والذي كان يعد حلما مستحيلاً أصبح الآن حقيقة وواقعا ملموس. وهنأ توت الشعب السوداني بتحقيق السلام ،مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علائق مشتركة على كافة المستويات وتداخل قبلي وأواصر أخوة راسخة الجذور.

واضاف أن الرئيس سلفاكير يقدم هذا الإتفاق هدية لقيادة وشعب السودان تقديراً وعرفانا لما قدماه في ملف سلام جنوب السودان.

وأعرب توت قلواك عن شكره وإمتنانه لكل من ساهم ودعم مسيرة إحلال السلام في السودان عبر منبر جوبا للتفاوض، من دول ومنظمات إقليمية ودولية.

وأوضح رئيس لجنة الوساطة الجنوبية أنه لم يتبقى في مسيرة السلام الشامل في السودان سوى ملف الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو مشيرا إلى أن وفد الحركة مازال موجودا بجوبا وأن القيادة في دولة جنوب السودان ستواصل جهودها ومساعيها مع قيادة الحركة من أجل الوصول إلى إتفاق سلام شامل ودائم مع الحكومة السودانية.

ودعا رئيس لجنة الوساطة الجنوبية حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور للإنضمام إلى ركب السلام وعبر توت عن شكره وتقديره لكل الوفود المتفاوضة وقياداتها لما بذلوه من جهود ونقاشات ومداولات مضنية وبناءة في كافة المسارات حتى تمكنوا من الوصول إلى إتفاق السلام. معربا عن سعادته البالغة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في السودان،مؤكدا عزم وتصميم دولة جنوب السودان على متابعة تنفيذ هذا الإتفاق وذلك لارتباط أمن واستقرار الدولتين ببعضهما البعض.

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