شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يضع حجر أساس 9 مشروعات بتكلفة 781 مليون جنيه بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تزامنا مع احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، افتتاح وتفقد ووضع حجر الأساس لعدد 9 مشروعات خدمية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطب البيطري والشباب والرياضة، ما يؤدي إلى طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

رافق المحافظ في جولته الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري والمهندسة هالة شندي رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية.

بدأ المحافظ الجولة بافتتاح الوحدة البيطرية بكفر شبين بتكلفة 250 ألف جنيه، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالكوم الأحمر، بتكلفة 134 مليون جنيه، وتخدم قرى «الكوم الأحمر ونوى والزهويين ونوب طحا والحصافة وكفر الدير» والمتوقع الانتهاء منها في يونيو 2021.

كما تفقد المحافظ توسعات محطة معالجة شبين القناطر، وبلغت نسبه التنفيذ 85% بتكلفة 480 مليون جنيه تاريخ الانتهاء والتسليم 31/3/2021، وأيضا تفقد مشروع الصرف الصحي بقريه الشوبك بتكلفه 34 مليون جنيه نسبه التنفيذ 85%، وكذلك تفقد المحافظ مشروع توسعات محطة مياه شبين القناطر بعرب جهينة بتكلفة 115 مليون جنيه.

ووضع «الهجان» حجر أساس مدرسة الزهويين بشبين القناطر بتكلفة 5 مليون جنيه، ومدرسة عمر بن العزيز بقرية السلمانية بتكلفة 5 مليون جنيه، كما افتتح مدرسة ثانوي عام بنوى بتكلفة 6 مليون جنيه.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد وافتتاح ملعب بمركز شباب عرب جهينة بتكلفة 2 مليون جنيه بتمويل من الهيئة العربية للتصنيع.

Advertisements

افتتاح مشروعات فى شبين القناطر

افتتاح مشروعات فى شبين القناطر

افتتاح مشروعات فى شبين القناطر

افتتاح مشروعات فى شبين القناطر

افتتاح مشروعات فى شبين القناطر

افتتاح مشروعات فى شبين القناطر