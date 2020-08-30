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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 حالة تعد وأدوار مخالفه في برج ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية، حيث تم إزالة 13 حالة تعدي على مساحة 1540 م2 ، بالإضافة إلى متابعة إزالة أدوار مخالفة ببرج 14 طابق بمساحة 600م2 عند منطقة كوبري الفحص بمدينة بنها، لم يتقدم أصحاب تلك المباني بتسديد رسوم جدية التصالح أو التقدم بطلب.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والعمل بكل حسم على استعادة حق الشعب، لافتا إلى أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي.
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