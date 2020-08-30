شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى ثانوي تجاري: أُهدى تفوقي لروح أبي.. وأتمنى توفير فرصة عمل لاستكمال تعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الطالبة حسناء سماحة، صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية ثانوي تجاري نظام خمس سنوات، أن مدير مدرستها هو من أخبرها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وقالت: «أخيرا حققت حلم بابا الله يرحمه، وبهدي تفوقي إليه، هو توفى وسابني أنا واخواتي من 5 سنوات، وكان هدفي من تفوقي اسعاده في قبره».

وأضافت حسناء، في تصريحات صحفية: «إن فيروس كورونا لم تؤثر على في شئ، كنت واضعة هدف لنفسي لتحقيقه، وكنت آخذ مجموعات تقوية في المدرسة بأسعار رمزية، وأنصح كل الطلاب بوضع هدف لهم في الحياة والإصرار على تحقيقه، والاستعانة بالله مفتاح النجاح».

وأكدت، كنت أذاكر 10 ساعات يوميا، ووالدتي دائما تشجعني وسالتحق بكلية التجارة، وأتمنى توفير فرصة عمل لى حتى استطيع استكمال تعليمي ومعاونة أسرتي.