شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على «الثانوي الصناعي»: سأحقق حلمي بالالتحاق بكلية الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت فاطمة الزهراء كامل الأطرش، الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية الفنية الصناعية «إعداد مهنى» أنه «عندما دخلت الدبلوم وضعت هدف أمامى وهو الالتحلق بكلية الهندسة.. والحمد لله النهاردة سأحقق حلمى وحلم أسرتي».

وحصلت «الأطرش» على مجموع 466 من 500 درجة من مدرسة الثانوية الصناعية بنات بالمطرية بمحافظة الدقهلية، وحققت المركز الأول على مستوى الجمهورية، حيث انطلقت الزغاريد بمنزلها بعد الإعلان عن تفوقها وتجمع الأهل والجيران بمدينة المطرية، حولها يباركون لها ولأسرتها على تفوقها وحصولها على المركز الأول.

وأعربت «فاطمة«عن سعادتها بالدموع قائبة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إنه»بعد لحظات من انهيار عشتها بعد نتيجة الشهادة الإعدادية كانت أمامى طوال فترة الدراسة ودفعتنى للتفوق وأصريت على اللحاق بكلية الهندسة من خلال الدبلوم الفني، واليوم بإذن الله سألتحق بكلية الهندسة أو كلية الفنون التطبيقية «.

وأكدت أنها بقدر بسيط من المذاكرة استطاعت أن تحقق المركز الولي في الصف الأول فكان ذلك دافع أكبر لها مواصلة التفوق طوال السنوات التالية.

من جانبه، قال والدها، مدرس، إن «بنتى لم تتمكن من الالتحاق بالتعليم الثانوي العام بسبب حصولها على مجموع منخفض في الإعدادية ودخلت في نوبة من الانهيار والبكاء لدرجة أنني طالبت بمراجعة إجاباتها في الإعدادية ولكننا رضينا بقضاء الله ودخلت التعليم الفنى ولكنها وضعت هدف أمامها وهو التفوق ومن سنة أولى وهى الأولى على الإدارة واليوم حققت حلمها من بوابة التعليم الفني».

وأضاف: «الثانوية العامة ليست هي الوحيدة التي تدخل الجامعة وليست نهاية المطاف ويمكن لأى طالب ان يحقق حلمه من خلال التعليم الفنى وغيره المهم أن يعرف هدفه».

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