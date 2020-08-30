شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسقفية» ناعية شهداء القوات المسلحة بسيناء: قدموا دماءهم الزكية ثمنًا لحياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ضباط وجنود القوات المسلحة بسيناء الذين استشهدوا اليوم الأحد في مواجهة مسلحة ضد العناصر التكفيرية بسيناء.

وقال رئيس الأساقفة، في بيانه، إن الشهداء قدموا دمائهم الزكية ثمنًا لأمن واستقرار المصريين مصليًا أن يتغمدهم الله بواسع رحمتهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشدد «حنا» على أن العمليات الإرهابية لن تمنع المصريين من السير قدمًا في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل تدفع القوات المسلحة والشرطة لبذل المزيد في تلك الحرب المستمرة ضد الإرهاب وقوى الشر التي لا تريد استقرارا ولا سلامًا لمصر.

وأكد رئيس الأساقفة أن أساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية يذكرون دائمًا وفي كافة صلواتهم شهداء مصر وجنودها البواسل الذين يدفعون حياتهم ثمنًا للسلم بشجاعة نادرة.