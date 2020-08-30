شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مزارعي الـ1.5 مليون فدان: العمليات الإرهابية تستهدف تعطيل مسيرة التنمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، بيقظة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة على الحدود المصرية بالكامل، لرصد أي عمليات إرهابية التي تستهدف مصر وتسعى للتخريب ونشر الفوضى بهدف تعطيل مسيرة التنمية التي تقودها القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «صدى البلد»، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية دائما ما ترصد وتتبع وتدمر عددًا من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين، في ضربات استقباقية هي الأولى من نوعها لدحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
كما نعى رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، شهداء الجيش والشرطة خلال وقوفهم في الصفوف الأولى لدحر الإرهاب، والتضحية بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن، الأمر الذي يعكس وطنية الجيش المصري، المترابط.
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