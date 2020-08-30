شكرا لقرائتكم خبر عن متطرف يحرق القرآن الكريم في السويد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب اجتاحت السويد بعدما أقدم متطرف على حرق نسخة من القرآن الكريم فأثار موجة غضب لدى المسلمين.

وفى مقطع فيديو تداوله الكثيرون ظهر المتطرف وهو يقوم بحرق كتاب الله بعدما وضعه على الأرض فخرجت المظاهرات الحاشدة احتجاجا على هذا التصرف المتطرف، وفى المقابل أعلن متحدث باسم الشرطة، أن المحتجين رشقوا رجال الأمن بكل ما طالته أيديهم وأضرموا النيران فى إطارات السيارات.

ومن قبل كشف المتحدث باسم الشرطة أن المتظاهرين المرتبطين بالحزب اليمينى المتطرف الدنماركى "سترام كورس"هم السبب فى أعمال العنف وحرق نسخة من القرآن بعدما منعت السلطات السويدية السياسى الدنماركى راسموس بالودان زعيم الحزب المتشدد والمناهض للإسلام من دخول السويد لعقد اجتماع فى مالمو والذى كان من المقرر له أن يسافر لإلقاء خطاب خلال حادثة إحراق المصحف التى وقعت وقت صلاة الجمعة.