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رئيس لجنة مكافحة كورونا يؤكد مصر ستكون مركزا لتصنيع لقاحات الفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر لن تكون مركز دراسات لكروونا وفقط، بل ستكون مركزا لتصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن مصر دخلت المراحل النهائية للتنفيذ فى "فاكسيرا".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن أى لقاح يخضع لعدة تجارب قبل التصنيع، لثبات فعالية هذا اللقاح وأمانه على المصريين، ومن المتوقع أن يصدر اللقاح فى نهاية شهر 12، مشيرا إلى أن الحديث عن الموجة الثانية افتراضيا، فمن الممكن عدم حدوثها إذا حدث توعية للمواطنين والاهتمام بالإجراءات الوقائية.

وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن الشيء الوحيد المؤكد الخاص بالكشف عن فيروس كورونا فى العالم كله، أن يكون هناك اشتباه عن طريق الأشعة المقطعية لصورة الدم ثم يليه مسحة الـ"pcr"، وغير ذلك يكون نصبا على المواطنين وهذا لم نسمح به فقط. 

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