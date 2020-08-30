شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تنتهى من تنفيذ 35 صومعة فى 20 محافظة بسعة تخزينية 2 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر توفيق رئيس قطاع التخزين والإنتاج بالشركة القابضة للصوامع بوزارة التموين، إنه تم تنفيذ 35 صومعة جديدة بسعات تخزينية تبلغ 2.140 مليون طن موزعة على 20 محافظة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن السعات التخزينية للصوامع كانت مليونا و700 ألف طن فى عام 2011، الصومعة الواحدة 30 ألف طن سعة تخزينة بمجمع صوامع برج العرب، يعنى 3 صوامع سعتهم التخزينية 90 ألف طن، والمكون المحلى لها بـ120 مليون جنيه، والأجنبى 7 ملايين دولار.

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وشهدت الإسكندرية ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات القومية، وتشمل عدد من المشروعات التطويرية فى فطاع الخدمات التموينية للمواطنين، بما يعد نقلة نوعية لم يشهدها هذا القطاع منذ عدة سنوات، وهى مشروع صومعة الغلال ببرج العرب، وتطوير مراكز التموين، وتطوير شركة المطاحن والمخابز الإسكندرية .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم افتتاح صومعة الغلال ببرج العرب بسعة تخزينية تصل إلى 90 ألف طن سنويا، وبلغت تكلفة إنشاء الصومعة نحو 120 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى 7 ملايين دولار، أى بإجمالى تكلفة تصل إلى 235 مليون جنيه مصرى، ويهدف مشروع صومعة غلال برج العرب إلى تقليل الفاقد من الغلال فى التخزين بالعراء والذى تصل نسبته إلى 10%، أى توفير نحو 4.4 مليار جنيه سنويا، وتتكون من 18 خلية تخزين رئيسية بسعة 5 آلاف طن، وعدد 3 خلايا صرف سعة كل منها 3 آلاف طن، وميزان بسكول قدرة 100 طن، وعدد 4 رافع قدرة 200 طن / الساعة، وسيور جنزيرية قدرة 200 طن فى الساعة، بالإضافة إلى نظام لشفط الأتربة، وغربال هزاز قدرة 200 طن /الساعة، و2 ميزان إلكترونى قدرة 200 طن /الساعة، وكذلك نظام تهوية للأقماح ونظام تبخير والمبانى الإدارية.