شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحكومة تستعرض تطوير ميدان المنيب وقطاع "شارع الأربعين" بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التصدى لأى بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددا على استمرار تحويل أى محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المقترح السابق والحالي لتطوير قطاع "شارع الأربعين"، ومخطط تطوير قطاع شارع "خاتم المرسلين" من شارع "ترعة الزمر" شرقا حتى شارع "عثمان محرم" غربا.

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وتطرق المحافظ إلى شرح ملامح تطوير ميدان المنيب، بدءا بحصر قطع الأراضي، حيث تبين وجود قطع أراض غير مستغلة إما ملكية خاصة أو تابعة لوزارة الأوقاف أو الإصلاح الزراعي، أو وزارة الري، كما تم استعراض الخطوط التشغيلية لسيارات النقل بميدان المنيب، والتي تبلغ 17 خطا، والنقاط التي يمكن إزالتها من أجل توسعة الطريق، ودراسة الأنشطة المختلفة التي يمكن إقامتها .

ويتكون مشروع تطوير ميدان المنيب من "مركز المنيب للتنقل"، ومدرجات جلوس حجرية، وأسطح خضراء مدرجة للمبنى الرئيسي، وجلسات مظللة، وكوبري عبور مشاة، ومسار تجاري، وبوابات الحديقة، ومعابر مشاة مرتفعة، ومحلات تجارية.

واستعرض محافظ الجيزة مشروع تطوير طرق شمال الجيزة "محاور الحركة"، والتي تتضمن شوارع "المطار" و"امتداد الوحدة" و"عزبة المطار، ويبلغ عدد الوحدات السكنية المقترح إعادة تسكينها بالشوارع الثلاثة 789وحدة، فيما يبلغ عدد المحلات المقترح إعادة تسكينها أو تعويضها 350 محلا، كما عرض اللواء أحمد راشد المقترحات الثلاثة لتطوير منطقة إمبابة القديمة.