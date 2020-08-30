شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق روكسي والزيتون وعين شمس والعباسية بالقاهرة نتيجة كسر مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1200 مم القادم من محطة مسطرد لتغذية بعض مناطق مصر الجديدة الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق «روكسي – الخليفة المأمون – منشية البكري – جميع مناطق عين شمس- المطرية – حدائق الزيتون – حدائق القبة – مساكن الشركة السعودية – كوبري القبة – منشية الصدر – العباسية» .

وقالت الشركة أنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها وانها تبذل قصارى جهدها في سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة .

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى .