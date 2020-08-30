شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية مساء غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق٢٠٢٠/٨/٣١ وحتى الساعة الرابعه فجر الثلاثاء، نظرا لأعمال الغسيل والتطهير الدوري لشبكات المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضي.