شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تواصل استكمال عمليات إخلاء بلوكات أرض المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، أعمال إخلاء بلوكات أرض المطار داهمة الخطورة بحي شمال الجيزة، حيث تم نقل وتسكين ٢٤ أسرة من سكان البلوكات وتسكينهم بمساكن عثمان بالسادس من أكتوبر، وتم توفير سيارات لنقل الأثاث والأجهزة والأمتعة وكافة الإغراض والمتعلقات الخاصة بهم.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الأنتهاء من أخلاء بلوكات ارض المطار بحي شمال الجيزة وإزالتها لما تمثله من خطورة داهمة على حياة الأسر القاطنة بها والمارة.

ويصل عدد الأسر في بلوكات أرض المطار لـ232 أسرة، حيث تم الانتهاء من أخلاء بلكوين رقم (٢،١) بحوالي عدد ٧٢ أسرة.