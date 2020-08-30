شكرا لقرائتكم خبر عن الأول بالثانوى الفني «تعليم مزدوج»: أمنيتى الالتحاق بهندسة البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالله محمد سرحان، الأول على التعليم الثانوى الفنى «مدارس مياه الشرب» على مستوى الجمهورية، ابن محافظة قنا، إن أمنيتى من بداية التحاقى بمدرسة مياه الشرب الالتحاق بكلية هندسة البترول، أسوة بشقيقي الذي التحق بهندسة طيران.

وأضاف «عبدالله»: «كان أمامى العديد من المدارس سواء ثانوية عامة أو سكة حديد، لكننى التحقت بمدرسة مياه الشرب بناء على رغبة والدتى التي أصرت على دخول هذه المدرسة»، مؤكدا إنه كان دائم التطوع والمشاركة مع المؤسسات الخيرية والأهلية في عمل الخير ومساندة الدولة وآخرها المشاركة في فعاليات مواجهة فيروس كورونا مع الهلال الأحمر بقنا.

وقال والد عبدالله: «وفقنا الله في تربية عبدالله وأشقائه حتى يستكملوا تعليمهم على أكمل وجه، والحمد لله تكللت جهودنا أنا ووالدته بالنجاح بتحقيقه هذا التميز، ونسعى إن شاء الله لمساندته حتى يستكمل تعليمه الجامعى ويحقق كل أمنياته».

فيما ذكرت والدته أنها أقنعت نجلها بدخول مدرسة مياه الشرب، لأنها أيقنت أنها أفضل من الثانوية العامة وأن المستقبل لهذا التعليم، وكانت مع والده تدعمه وتسانده في مذاكرته وإنها ستستكمل في دعمه حتى الانتهاء من دراسته الجامعية.