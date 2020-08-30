شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع توسعات محطة الغوري لمعالجة الصرف الصحي بـ 130 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري ببركة السبع بتكلفة ( 130) مليون جنيه وطاقة 12 ألف متر3/يوم، وذلك في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ وضمان الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال.

رافق محافظ المنوفية خلال الجولة نائبه محمد موسى والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والنائب هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب.

أكد المهندس رشدى عمر، أن التوسعات تأتي ضمن البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيراً إلى أن توسعات المحطة ستخدم عدد 9 قرى وهي ( الدبايبة، عزبة الدبايبة، طنبشا، زوير، سلكا، عزبة سلكا، ميت الموز، عزبة ميت الموز، ميت عافية )، وسيستفيد منها 180 ألف نسمة .

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب المنفذة بنطاق مركز بركة السبع بلغت 3 مشاريع بطاقة إجمالية 112 ألف متر 3/ يوم، وبتكلفة إجمالية 502 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي مشروعات الصرف الصحي ببركة السبع المنفذة والجاري تنفيذها بالإضافة للقرى المخدومة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة 24 مشروعًا بتكلفة مليار و117 مليون جنيه.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي، والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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