شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة في المحافظات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة المحلية في المحافظات، الأحد، استقبال طلبات لتقنين الاوضاع والتصالح في مخالفات البناء في القرى والمراكز المحافظة فيما تواصلت عمليات إزالة التعدي على الأراضى والمنازل المخالفة.

في البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تقدم نحو 92 ألف مواطن بطلبات لتقنين الاوضاع والتصالح في مخالفات البناء في قرى ومراكز المحافظة وبلغت المتحصلات المالية لرسوم الطلبات المقدمة 215 مليون جنيه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد.

وأكد «المحافظ» على أنه تقرر العمل في المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء طوال أيام الاسبوع وكذلك في أيام العطلات الرسمية وأيضًا خلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم.

وناشد «آمنة» المواطنين المتقدمين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح لتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة والتي تنتهي في 15 ديسمبر المقبل.

في الشرقية، شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لأي محاولة للتعدي على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص، أو التجريف أو التبوير، وإزالة تلك المخالفات في المهد على نفقه المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

في هذا الإطار نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع قوة أمنية من الشرطة ،حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة ٢١٠٠ متر بنطاق الوحدة المحلية ببردين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وقوة أمنية من الشرطة، بشن حملة مكبرة بناحية جميزة بني عمرو والصويني، وتمت إزالة ٥٢ حالة بمساحة فدان و٢ سهم أراضي زراعية أملاك دولة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، حملة بالتنسيق مع قوة أمنية من الشرطة، لإسترداد 73 فدان و12 قيراط بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى المنيا، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي عدد مخالفات البناء في مراكز المحافظة، بلغ 110 الف مخالفة، وقد تقدم إلى التصالح 45 ألفا حتى الان، حيث تواصل جميع المراكز التكنولوجية استقبال طلبات التصالح خلال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد المحافظ المواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء.

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فيما أزالت الوحدات المحلية في المنيا، 20 مخالفة تعدي متنوعة بينها 14 مخالفة تعدي على الرقعة الزراعية لمساحة 7 قراريط بمراكز مطاي، وسمالوط والمنيا. وإزالة 4 حالة تعدي على أملاك الدولة ارض زراعية لمساحة 243 فدان، وإزالة مخالفة تعدي بالبناء لمساحة 80 مترا، وإزالة مخالفتين اثنين تعدي بالبناء بالمخالفة لقانون 119، لمساحة 95 مترا.

وفى سوهاج، أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على تواصل حملات إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، فيما شنت مديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة، والوحدات المحلية، بمراكز جرجا، ودارالسلام، وأخميم، وطما، وطهطا أزالت 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، منها إزالات فورية في المهد، لافتا إلى أن التعديات تنوعت ما بين إقامة منازل، وأسوار، وأحواش، ومخازن، وتشوين مواد بناء، ومصادرة «بلوك أبيض»، وقد تم إزالتها ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في عمليات التعد.

وفى شمال سيناء، أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 25% من القيمة المقررة لكل منطقة على مستوي مراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التي ينطبق عليها شروط التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأضاف المحافظ أنه في إطار ما تضمنه قرارنا رقم “73” لسنة 2020، بشأن القيم المالية لسعر المتر للتصالح في مخالفات البناء، بمراكز المحافظة الستة حسب طبيعة كل منطقة قيام رؤساء مجالس المدن بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء المنصوص بواقع 25% من القيمة المقررة لكل منطقة بما لا يتعدي الخصم أقل فئة وهي 50 جنيهًا.