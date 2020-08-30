شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أركان حرب حسن عبدالشافي.. قائد الحرب على الفساد الإداري (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى اللواء أركان حرب حسن عبدالشافى رئاسة هيئة الرقابة الادارية لاستكمال الإنجازات التي تحققها الهيئة في السنوات الأخيرة من محاربة الفساد وضبط الخارجين عن القانون، وتقديمهم إلى المحاكمة، لضبط الأداء الإدارى بالدولة.

وعبدالشافى من مواليد 1963، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية دفعة 23، في يوليو 1986، وشغل منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من مارس 2019، حتى صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الأول، بتوليه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية خلفاً للواء شريف سيف الدين.

وحصل رئيس الهيئة الجديد على دورات الأزمات والتفاوض، وأركان حرب عام بكلية القادة والأركان، والإعداد المبكر للقادة بكلية الدفاع الوطنى، والتسليح بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك زمالة كلية الحرب العليا، وعلى دورة كبار القادة، ودورات تدريبية في العديد من المجالات.

وتدرج اللواء عبدالشافى في جميع الوظائف القيادية بوحدات إدارة المهندسين العسكريين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتولى وظيفة رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين ومنصب مدير الإدارة، وشارك في جميع الإنجازات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقت خدمته.

وفى عام 2007 حصل اللواء حسن عبدالشافى على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى 2012، ونوط الخدمة الممتازة 2016، وميدالية 25 يناير و30 يونيو، وميدالية اليوبيل الفضى للهيئة الهندسية.

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