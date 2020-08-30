شكرا لقرائتكم خبر عن مصور فيديو «طالب الفريسكا» يُطلق مبادرة «منحة الملهمين» لأوائل «الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور حاتم خاطر، نائب رئيس مؤسسة «تروس مصر للتنمية» فيديو لحوار أجراه مع بائع «الفريسكا»، الطالب المتفوق إبراهيم صابر، الذي استطاع أن يُحقق تفوقًا كبيرًا في الثانوية العامة بحصوله على نسبة 99.6% علمي علوم، وهو الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام المرئية والمواقع الإخبارية المختلفة.

وتقديرًا للدور المُلهم والبطولي للطالب النابغه بائع «الفريسكا» وغيره من الطلاب الثانوية العامة المتفوقين والمعروفين بالتفاني والإخلاص والعمل والعطاء والإصرار ومواجهة التحديات والصعاب المُختلفة، فقد أطلقت مؤسسة «تروس مصر للتنمية» «منحة الملهمين» وهي مبادرة تستهدف تقديم عدد من المنح الدراسية الكاملة للطلبة النوابغ في الثانوية العامة، الذين استطاعوا تجاوز التحديات ليحققوا أهدافهم وأحلام أسرهم رغم ظروفهم الصعبة.

ووصف «خاطر» في تصريحات صحفية، الأحد، حجم التفاعل المُجتمعي مع فيديو بائع الفريسكا بـ «فعلا فيها حاجات حلوة»، مشيرًا إلى أن «التفاعل الجبار من أهل مصر المحترمين مع الڤيديو الذي قمت بتصويره مع بائع الفريسكا، يبين ويبرز المعنى والدور الإيجابي لشباب مصر القادرين رغم كل التحديات على مواجهة الصعاب المختلفة باتبسامتهم ورضاهم وطموحه وشغفهم».

وطالب بـ«ضرورة إعلان الجامعات على ما لديها من منح دراسية كاملة لهؤلاء الطلاب المتفوقين»، لافتًا إلى «ضرورة التكاتف من أجل استثمار حالة الحماس لدى الفئات والمؤسسات المختلفة، لدعم أكبر عدد من الشباب المحتاجين للدورات التدريبية والمنح والفرصة الكاملة للدراسة أو لتنمية مهاراتهم وذلك ما تسعى لتحقيقه منحة الملهمين»، مشيرًا إلى أن «المؤسسة ستستمر في لعب دور الوسيط بين الطلاب المتفوقين والجامعات المختلفة لتوفير عدد من المنح الدراسية المدفوعة بالكامل لدعم الشباب الملهمين الذين قهروا ظروفهم وعبروا المستحيل حتى حازوا التقوق والنبوغ وحصلوا على أعلى الدرجات».