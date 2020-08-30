شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر نتيجة المرحلة الأولى لـ«تنسيق القبول بالجامعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وبلغ الحد الأدنى لكلية الطب ٤٠٤ درجات بنسبة 98.54٪ بينما بلغت كلية الأسنان 403.5 بنسبة 98.4٪ والعلاج الطبيعى بنسبة 97.5٪ وكلية الصيدلة 402 درجة وبالنسبة للشعبة الهندسية تبقت بعض الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.

وبلغ الحد الأدنى للمجموعة العلمية للقبول بكلية طب المنصورة 406.5 درجة وطب جنوب الوادى 406.5 درجة وطب الزقازيق 406 وطب القاهرة 406 وطب سوهاج 406 وطب بورسعيد 405.5 وطب طنطا 405.5 وطب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5 وطب المنوفية بشبين الكوم 405.5

هندسة بترول وتعدين السويس 405.5، وطب المنيا 405.5، طب أسنان بنى سويف 403.5 وطب أسنان أسيوط 403.5 403.5، وطب أسنان جنوب الوادى 403.5، وطب أسنان عين شمس 403.5، وطب أسنان الإسكندرية 403.5، وصيدلة المنوفية 403، وصيدلة الفيوم 403 وصيدلة جنوب الوادى 403، وصيدلة سوهاج 402.5.

وفى الشعبة الهندسية بلغت هندسة القاهرة 396 درجة وهندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5 وهندسة عين شمس 393 وهندسة المنصورة 393.

وفى القسم الأدبى بلغ الحد الأدنى اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5 درجة وألسن كفر الشيخ 398 درجة، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية لإسكندرية 397.5 درجة وسياسة واقتصاد السويس 396.5 درجة وسياسة واقتصاد بنى سويف 394.5 درجة، وإعلام المنوفية 394 درجة.

وأعلن «عبدالغفار» بدء المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء القادم عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق. حيث يبلغ عدد الطلاب 254 ألفا منهم 194 ألفا بالشعبة العلمية و60 ألفا بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 317.5 درجه للشعبة العلمية أما الشعبة الأدبية 287 درجة.

وكشف وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وجود أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية القسم العلمى «علوم ورياضيات» بكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والفنون الفنون الجميلة، كما توجد أماكن محدودة بكليات الهندسة لطلاب الرياضيات فقط.

نتيجة تنسيق«العلمى»

طب المنصورة 406.5

طب جنوب الوادى 406.5

طب الزقازيق 406.0

طب القاهرة 406.0

طب سوهاج 406.0

طب بورسعيد 405.5

طب طنطا 405.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

هندسة بترول وتعدين السويس 405.5

طب المنيا 405.5

طب كفر الشيخ 405.5

طب بنها 405.0

طب عين شمس 405.0

طب أسيوط 405.0

طب الإسكندرية 405.0

طب بنى سويف 404.5

طب حلوان 404.5

طب السويس 404.0

طب الفيوم 404.0

طب أسوان 404.0

طب أسنان بنى سويف 403.5

طب أسنان أسيوط 403.5

طب أسنان الفيوم 403.5

طب أسنان المنيا 403.5

طب أسنان الزقازيق 403.5

طب أسنان السويس 403.5

طب أسنان جنوب الوادى 403.5

طب أسنان عين شمس 403.5

طب أسنان الإسكندرية 403.5

طب أسنان القاهرة 403.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5

طب أسنان طنطا 403.5

طب أسنان كفر الشيخ 403.5

طب أسنان المنصورة 403.5

صيدلة المنوفية 403.0

صيدلة الفيوم 403.0

صيدلة جنوب الوادى 403.0

صيدلة سوهاج 402.5

صيدلة دمنهور 402.5

صيدلة طنطا 402.5

صيدلة المنصورة 402.5

صيدلة الزقازيق 402.5

صيدلة مدينة السادات 402.5

صيدلة المنيا 402.5

صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 402.0

صيدلة حلوان 402.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402.0

صيدلة بنى سويف 402.0

صيدلة القاهرة 402.0

صيدلة الإسكندرية 402.0

صيدلة بورسعيد 402.0

صيدلة عين شمس 402.0

صيدلة أسيوط 402.0

علاج طبيعى جنوب الوادى 401.5

علاج طبيعى القاهرة 401.5

علاج طبيعى بنها 401.5

علاج طبيعى بنى سويف 401.5

علاج طبيعى كفر الشيخ 401.5

تكنولوجيا الصحية التطبيقية المنوفية 400.5

طب بيطرى المنوفية 400.5

طب بيطرى المنصورة 400.5

طب بيطرى المنيا 400.5

طب بيطرى العريش 400.2

طب بيطرى كفر الشيخ 400.0

طب بيطرى الزقازيق 400.0

طب بيطرى سوهاج 400.0

طب بيطرى أسيوط 400.0

طب بيطرى دمنهور 400.0

تكنولوجيا العلوم الصحية بنى سويف 400.0

طب بيطرى القاهرة 400.0

طب بيطرى الإسكندرية 400.0

طب بيطرى الوادى الجديد 400.0

طب بيطرى أسوان 400.0

طب بيطرى جنوب الوادى 400.0

طب بيطرى بنى سويف 400.0

علوم البترول والتعدين مطروح 398.5

هندسة القاهرة 396.0

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5

هندسة عين شمس 393.0

هندسة المنصورة 393.0

هندسة دمياط 392.5

هندسة الزقازيق 390.0

هندسة طنطا 390.0

هندسة سوهاج 389.5

هندسة بنى سويف 389.0

هندسة الإسكندرية 389.0

هندسة جنوب الوادى 388.0

هندسة بنها بشبرا 387.5

هندسة كفر الشيخ 387.5

هندسة المنوفية بشبين الكوم 387.0

هندسة حلوان 387.0

هندسة بنها 387.0

هندسة بورسعيد 387.0

نتيجة تنسيق«الأدبى»

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5

ألسن كفر الشيخ 398.0

الاقتصاد والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بنى سويف 394.5

إعلام المنوفية 394.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7

ألسن عين شمس 393.5

إعلام القاهرة 392.5

ألسن بنى سويف 392.0

ألسن المنيا 391.5

ألسن أسوان 391.0

ألسن سوهاج 391.0

ألسن الأقصر 390.5

إعلام بنى سويف 390.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 388.0

إعلام جنوب الوادى 388.0

آثار القاهرة 386.5

آثار دمياط 386.5

آثار ولغات مطروح 385.0

آثار الفيوم 384.5

الإعاقة والتأهيل بنى سويف 384.0

آثار أسوان 384.0

آثار الأقصر 383.5

آثار سوهاج 382.0

آثار جنوب الوادى 381.0

تربية الزقازيق 380.5

تربية المنيا 380.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379.0

تربية طنطا 378.5

تربية عين شمس 378.0

الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 377.0

تربية بنها 376.5

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فنون جميلة (فنون) المنصورة 376.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 376.0

تربية بورسعيد 375.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5

تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 375.0

فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5

تربية الإسكندرية 373.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373.0

تربية المنصورة 373.0

تربية (تعليم ابتدائى) المنيا 371.5

تربية مدينة السادات 370.5

آداب العريش 369.7

تربية دمنهور 369.0

تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 368.0

تربية جنوب الوادى 367.0

تربية كفر الشيخ 367.0

فنون جميلة (فنون) المنيا 367.0

تربية حلوان 366.0

فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 365.0

تربية سوهاج 364.5

تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 363.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 363.0

تربية (تعليم ابتدائى) عين شمس 362.5

آداب القاهرة 362.0

تربية (تعليم ابتدائى) بورسعيد 361.5

تربية الفيوم 361.5

تربية بنى سويف 361.0

تربية أسيوط 361.0

تربية مطروح 361.0

تربية (تعليم ابتدائى) المنوفية 360.5

تربية (طفولة) طنطا 360.0

تربية بنات عين شمس 359.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5

تربية (تعليم ابتدائى) بنها 359.0

تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5

تربية السويس 358.0

تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5

آداب عين شمس 357.0

تربية (تعليم ابتدائى) الإسكندرية 356.0

آداب بنها 355.5

تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355.0

تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5

حقوق سوهاج 354.0

تربية (تعليم ابتدائى) مدينة السادات 354.0

تربية (تعليم ابتدائى) كفر الشيخ 353.5

تربية نوعية الزقازيق 353.0

تربية نوعية المنيا 353.0

تربية (تعليم ابتدائى) بنات عين شمس 352.0

حقوق المنيا 351.5

آداب حلوان 351.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 351.0

تربية (تعليم ابتدائى) حلوان 350.5

تجارة القاهرة 350.5

تربية طفولة مبكرة بنى سويف 350.0

آداب الإسكندرية 350.0

آداب المنصورة 349.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5

تجارة جنوب الوادى 348.5

تربية (تعليم ابتدائى) أسيوط 348.0

تجارة عين شمس 347.0

تربية طفولة مبكرة الفيوم 347.0

تجارة المنصورة 347.0

تجارة وإدارة أعمال حلوان 346.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 346.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346.0

تربية نوعية طنطا 346.0

تجارة دمياط 345.5

آداب وعلوم إنسانية السويس 345.0

تجارة الزقازيق 345.0

آداب الزقازيق 345.0

تربية طفولة مبكرة دمنهور 345.0

تربية (طفولة) الإسكندرية 345.0

تربية (تعليم ابتدائى) دمنهور 344.5

آداب طنطا 344.5

تربية (طفولة) عين شمس 344.5

آداب بورسعيد 344.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5

تجارة الإسكندرية 344.0

آداب انتساب موجه القاهرة 343.0

تربية العريش 342.7

آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 341.0

آداب المنوفية بشبين الكوم 341.0

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5

آداب انتساب موجه عين شمس 340.0

حقوق بورسعيد 339.5

سياحة وفنادق المنصورة 339.0

آداب بنات عين شمس 337.5

تربية (تعليم ابتدائى) الفيوم 337.5

آداب انتساب موجه بنها 337.5

تجارة أسوان 337.5

آداب كفر الشيخ 337.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 337.0

آداب انتساب موجه حلوان 336.0

تربية (ابتدائى) السويس بالإسماعيلية 335.5

تربية (طفولة) جنوب الوادى 335.5

آداب الفيوم 335.0

السياحة والفنادق تبادلى إسكندرية 335.0

تربية (تعليم ابتدائى) جنوب الوادى 334.5

تربية (تعليم ابتدائى) بنى سويف 334.5

تجارة بنها 334.0

آداب دمياط 334.0

آداب أسوان 333.5

تربية نوعية أسيوط 333.0

تربية نوعية كفر الشيخ 333.0

آداب دمنهور 332.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332.0

حقوق دمياط 332.0

تربية نوعية القاهرة 331.5

تجارة بورسعيد 331.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 331.0

آداب الوادى الجديد 331.0

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) السويس 330.5

تربية (طفولة) السويس بالإسماعيلية 330.0

تربية جنوب الوادى بالغردقة 330.0

تربية أسوان 330.0

تجارة العريش 329.7

تجارة وإدارة أعمال انتساب حلوان 329.5

تجارة بنى سويف 329.0

تربية (طفولة) سوهاج 329.0

تربية الوادى الجديد 329.0

تربية (تعليم ابتدائى) سوهاج 329.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5

سياحة وفنادق مطروح 328.0

تربية (تعليم ابتدائى) السويس 328.0

آداب بنى سويف 327.5

دار العلوم القاهرة 327.5

آداب أسيوط 327.5