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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة طوخ الجديد يقود حملة إزالة في أول يوم عمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ، الأحد، في أول يوم عمل منذ توليه منصبه الجديد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وصادر لها قرارات إزالة ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح.
وقال «الوزيري» في تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت عن إزالة ١٧ حالة تعدي، مؤكدًا أن أعمال الحملة مستمرة يومياً على مستوى قرى المركز حتى استهداف جميع الحالات التي لم تتقدم بطلبات التصالح.
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