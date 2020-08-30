شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تكشف عن خطة لإضافة 1.5 مليون متر مكعب مياه يوميا لمحطات التحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، لها عدة محاور بإضافة مصادر بديلة لمياه الشرب، ولا يعنى ذلك الاستغناء عن مياه النيل ولكن تنويع المصادر فى ظل التطور العمرانى والتنمية الحالية فاحتياجاتنا المائية تزيد سنويا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن هناك خطة استراتيجية لمحطات التحلية والتوسع فيها لتغطية من عام 2020 إلى 20505، أي 6 خطط خمسية كل خطة 5 سنوات، حيث في الخطة الخمسية الأولى نستهدف إضافة 1.5 مليون متر مكعب / لمحطات التحلية بتكلفة 31 مليار جنيه.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه خلال الست سنوات الماضية في عام 2014 كان إجمالي طاقات التحلية في مصر لا تتعدى 80 ألف متر مياه، وزادت 10 أضاف وننتج 800 ألف متر مياه محلاة، وجار تنفيذ 19 مشروعا في المحافظات الساحلية بطاقة 500 ألف متر آخرى أى أن نصل إلى 1.3 مليون متر مكعب.