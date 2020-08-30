شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 73 تكفيريًا وتدمير 317 وكرًا ومخزنًا للمتفجرات.. بيان مهم من الجيش بشأن مكافحة الإرهاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا قالت فيه إن الجيش استطاع رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها الجماعات المسلحة ملجأ ومرتكزًا لها، معلنة عن نجاحات القوات المسلحة منذ 22 يوليو حتى 30 أغسطس في مكافحة الإرهاب.

وجاء البيان على النحو الآتي:

في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، واستمراراً للنجاحات المتتالية، تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين، وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 22/7/2020 إلى 30/8/2020 عن تحقيق النجاحات الآتية:

تدمير عدد(317) وكراً وملجأً ومخزنا للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.

استهداف وتدميرعدد (10) عربات دفع رباعية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

مقتل عدد (73) عنصرًا تكفيريًا يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم.

كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهماً (2) بندقيه آلية، (5) خزنة، وحزام ناسف، وكذا مقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حالياً العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وجار استجوابه، عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة والمتفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد (9) عربات دفع رباعية محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

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ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة (3) ضباط و(4) جنود بمناطق العمليات.

هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.