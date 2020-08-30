شكرا لقرائتكم خبر عن الأول «فندقي ببهتيم»: أعمل «ترزي» مع والدي.. ومثلي الأعلى «الشيف الشربيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عبدالله منصور عبدالغفار، الأول على التعليم الفني الفندقي بمدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشؤن الفندقية والخدمات السياحية بنظام الـ٥ سنوات، عن سعادته بتحقيق التفوق العلمي ووصوله لتلك المنزلة من التفوق والعلم.

وقال الطالب المتفوق في تصريحات صحفية، الأحد، إن والده يعمل «ترزيًا»، وكان يعمل معه في فترات الفراغ، مشيرًا إلى أنه يحب مجال الطهي جدًا من خلال مشاهدته للطهاة المحترفين ومثله الأعلى «الشيف الشربيني».

وأشار إلى أن أسرته مكونة من والديه و٤ أشقاء هو الأكبر ويليه شقيقه بالمعهد العالي نظم ومعلومات وآخر في الصف الثالث الإعدادي والشقيقة الصغرى بالصف الثاني الابتدائي، مؤكدًا أنه «لا يوجد فرق بين التعليم العام والفني وأي شخص في مجال لابد أن يهتم به ويجتهد فيه، والتعليم الفني تميز عن العام بأنه يهتم بالجانب العملي جيدًا».