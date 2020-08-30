شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طالب بجامعة سوهاج بالمركز الأول في مسابقة الثقافة الرياضية للجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الطالب أحمد عاطف محمد، بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، بالمركز الأول في مسابقة الثقافة الرياضية التي نظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، ضمن فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد العليا، والمقامة تحت شعار «الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا».

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة لتحقيقهم مراكز متقدمة على مستوي الجامعات في مختلف الأنشطة الطلابية، وإصرارهم على الظهور بالشكل اللائق باسم ومكانة الجامعة، لافتا إلى أن مسابقة الثقافة الرياضية استمرت لمدة أسبوعين، وانقسمت إلى ٣ مراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في استمارة MCQ تشمل ٣٠ سؤال في المعلومات العامة الرياضية، واشترط لاجتيازها الحصول على ٢٨ نقطة من أجل التأهل للتصفيات، وتضمنت المرحلة الثانية استمارة بها ٤٠ سؤال رياضي على المستوى المحلي والعالمي والأولمبي، واشترط لاجتيازها الحصول على ٣٥ نقطة خلال ١٠ دقائق من أجل التأهل لمرحلة المواجهات المباشرة عبر تطبيق زووم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الطالب أحمد عاطف نجح في اجتياز كل مراحل المسابقة، وتأهل للمرحلة الثالثة بمشاركة ٥٢ طالب من ١٨ جامعة، حيث استطاع الإجابة على ٤٠ سؤال خلال ٢ دقيقه وثانية واحدة فقط.