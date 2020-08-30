شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد ولا غيرها على أرض مغتصبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون.

وأشاد وزير الأوقاف -بحسب بيان الأحد- بجهود الدولة في تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها في عمارة بيوت الله (عز وجل) وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم في مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتابع جمعة: «ما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور كل من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ومعالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكان لي شرف حضور افتتاح هذا الصرح العظيم الذي يعد أنموذجًا عظيمًا ورائعًا لما يجب أن تكون عليه عمارة بيوت الله (عز وجل)».

وأوضح وزير الأوقاف أنه «ليس هذا فحسب، بل ستجد هذا الرقي المعماري في كل المساجد التي أنشأتها الدولة المصرية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التي أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التي كانت قد بنيت بالمخالفة في عرض الطريق، أو على حرم بعض المصارف أو الترع، أو حرم السكة الحديد ونحوها» .

كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة لن تسمح بإعادة فتح أي دورة مياه تصرف على النيل أو الترع، أو بأي مجرى مائي يلوث البيئة، أو بأي طريق يؤذي الناس، فطاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته في أذية الخلق.

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