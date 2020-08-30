شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد خط «القاهرة – أسوان» مستقلًا «موتور» (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، الأحد، خط «القاهرة / أسوان» في المسافة من القاهرة إلى سمالوط بمحافظة المنيا، مستقلًا عربة «موتور» تسير على القضبان تتسع لـ٥ أفراد.

وتفقد «رسلان» المحطات والأبراج والمنافذ، ابتداءً بمحطة القاهرة وانتهاءً بمحطة سمالوط، وانتظام سير العمل بالمحطات على الخط، وقام بفحص أعمال العاملين، والتأكد من انضباطهم وتواجدهم بمقار عملهم، ومراجعة تعليمات سلامة التشغيل للتأكد من إلمام العاملين بها، والاطمئنان على دقة وانتظام سير العمل.

ووجّه برفع القمامة والارتقاء بمستوى النظافة لتتناسب مع النسق الجمالي العام وخطة التطوير الشاملة بالهيئة، وقصّ الهيش والحلفا ورفع البوص المتواجد ببعض المحطات وعلى جانبي السكة على طول الخط، ورفع ناتج التجديدات من على السكك وأحواش المحطات الجاري أعمال تطوير بها.

كما وجّه رئيس الهيئة تعليماته للمختصين بمراجعة التحاويل ودك الأربطة وضبط اتزان السكك والمفاتيح على الخط ومراجعة «السيمافورات»، والتأكيد الدائم على نظافة العدسات الخاصة بها، كما أكد مجددًا على غلق الفتحات بالأسوار والمعابر الغير قانونية على الخط حرصًا على سلامة وأمان وانتظام حركة مسير القطارات.

كما وجه «رسلان» بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وأرواح المواطنين، ومراجعة حالات التعدي على أملاك الهيئة بأحواش المحطات وعلى طول الخط، التي لا يجوز استغلالها إلا من خلال القنوات الشرعية لذلك.

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