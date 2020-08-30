شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد كوبري عرب الرمل بقويسنا ونفق المشاة ببركة السبع (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، الأعمال الإنشائية لمشروع تصميم وتنفيذ الكوبري العلوى أمام قرية عرب الرمل بقويسنا بالطريق الزراعى «القاهرة- الإسكندرية» بتكلفة تقديرية (150) مليون جنيه بطول 700 متر، تيسيراً على المواطنين، حرصاً على أمنهم وسلامتهم.

يأتي هذا في حرص محافظ المنوفية على متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على انتظام سير العمل.

كما تفقد المحافظ الأعمال المبدئية والإنشائية للكوبرى وتم الانتهاء من عمل المسجات، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء الكوبرى توفير البدائل المناسبة لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل الحركة المرورية، حفاظاً على أرواح المواطنين والظهور بالمظهر الحضارى للمدينة.

ووجه محافظ المنوفية رئيس مدينة قويسنا بالمتابعة الدورية للأعمال وتذليل العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء تحقيقاً للصالح العام.

كما تفقد محافظ المنوفية نفق المشاة الجديد بشرق مدينة بركة السبع والمقام أسفل السكة الحديد والذي يربط شارع بورسعيد بشارع الثورة أمام مجمع المدارس بتكلفة تقديرية ما يقرب من (9) ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال، موجهاً بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه، تيسيراً على المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم، كما وجه بضرورة تركيب كاميرات مراقبة، حرصاً على المواطنين ورصف الطريق المؤدى للنفق.

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