شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني مكرر في دبلوم الزراعة: «حلمي كلية زراعة كفر الشيخ لتحقق أمل والدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت ندا محمد السيد محمد سعد، على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهوريه في دبلوم الزراعة، نظام 3 سنوات بمجموع ٥١١ درجه من ٥٥٠ درجة، والطالبه بمدرسة دسوق الثانويه الزراعيه قسم فني معامل.

الثاني مكرر

قالت ندا في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إنها كانت تتوقع تفوقها لأنها كانت تذاكر ١٢ساعه يوميا منذ بداية العام الدراسي، وتأخذ دروس خصوصيه في جميع المواد، رغم الحاله الصعبه لأسرتها، وكان جميع أفراد عائلتها يشجعونها، حيث وفروا لها الجو المناسب لاستذكار دروسها.

وأضافت، أن والدها يعمل مزارع بسيط، ووالدتها ربة منزل، ولها شقيقتين و٤ أشقاء، وأن والدها هو مثلها الأعلى لكفاحه في الحياه، حيث يقيمون بقرية المندوره بمركز دسوق.

الثاني مكرر

و أكدت ندا أنها ستكمل تعليمها الجامعي وستلتحق بكلية زراعة كفر الشيخ لتحقق أمل والديها فيها.

من جانبه قال والد ندا: «الحمد لله وأشكر (المصري اليوم) على بشراها الطيبه بحصول ندا على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه سيواصل مع ابنته كفاحها للنهايه، لأنه يريدها استاذه جامعية، وفكرة زواجها حاليا مرفوضة حتى تنهي تعليمها الجامعي.

الثاني مكرر

وأضاف، أنه تم إجراء عملية القلب له من ٤سنوات وربنا عوضه عن ذلك بتفوق ابنته رغم ظروفهم المعيشية الصعبة.

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فيما أشاد ذكري عصر، مدير عام مدرسة دسوق الزراعيه، بالطالبة ندا، لافتا إلى أنها كانت من الطالبات المتميزات بالمدرسة، وكانت تحرص على استغلال وقتها في التعلم، والجميع كانوا يتنبأون لها بالتفوق، لأنها كانت مجتهده ومهذبه وعلاقتها طيبه بالجميع.