شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيع» يُكرّم أوائل الثانوية العامة بمدارس هيئة قناة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، الطلاب الأوائل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدارس هيئة قناة السويس، بحضور المهندس حمدي رضوان مدير إدارة شؤون العاملين، ومديري مدارس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

شمل التكريم كل من الطالب بيشوي عماد مليك عزيز الأول على الثانوية العامة بمحافظة السويس من مدرسة الهيئة ببورتوفيق بمجموع 409.5 بنسبة 99.88٪، والطالب فيلوباتير عصام لبيب بانوب الثالث على مستوى محافظة بورسعيد من مدرسة هيئة قناة السويس ببورفؤاد شعبة علمي رياضة بمجموع 406.5 بنسبة 99.14٪، والطالبة أميرة عبدالعزيز الأحمدي الثالثة على مستوى محافظة الإسماعيلية من مدرسة الهيئة للغات شعبة علمي علوم بمجموع 408.5 بنسبة 99.6٪.

وفي المركز الثالث على مستوى محافظة الإسماعيلية شعبة علمي رياضة حصل الطالب محمد عبدالخالق محمد من مدرسة الهيئة للغات على مجموع 407.5 بنسبة 99.4٪، وفي المركز الثالث مكرر جاء الطالب محمد السيد غريب شعبة علمي رياضة بمجموع 407.5 بنسبة 99.4٪.

أما المركز السادس على مستوى محافظة السويس شعبة علمي علوم حصل عليه الطالب منصور على منصور عبدالحفيظ بمدرسة الهيئة ببورتوفيق بمجموع 407.5 بنسبة 99.4٪، فيما حصل الطالب سيف الدين عبدالناصر بمدرسة الهيئة ببورتوفيق شعبة علمي رياضة على الترتيب التاسع على المحافظة بمجموع 402.5 بنسية 98.17٪، وفي المركز العاشر جاءت الطالبة كيرمينا يوحنا جندي بمدرسة الهيئة ببورتوفيق شعبة علمي علوم بمجموع 407 بنسبة 99.3٪

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته وفخره بتفوق أبنائه من طلاب مدارس الهيئة وحصولهم على المراكز الأولى بمدن القناة الثلاثة رغم الصعوبات والتحديات التي مرت بها العملية التعليمية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد «Covid_19»، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في استكمال مسيرتهم العلمية والتعليمية، مؤكداً على أهمية متابعة المتفوقين وشمولهم بالرعاية لاستثمار طاقاتهم وعقولهم في صناعة مستقبل أفضل.